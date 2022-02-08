Во Львове 4-летняя девочка осталась одна в горящей квартире: удалось ли ее спасти (видео)

Девочку госпитализировали в больницу / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 8 февраля, во Львове патрульные спасли 4-летнюю девочку, которая осталась в задымленной квартире, где был пожар. Ребенка госпитализировали для тщательной проверки.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Что известно

Первыми на вызов прибыли патрульные. Из-за сильного дыма и паники мужчина, который находился в квартире, не мог самостоятельно выйти из нее. Инспекторы начали стучать в дверь, чтобы пострадавший смог сориентироваться на звук.

Мужчина нашел выход. Он сильно кашлял от дыма и сказал, что в квартире осталась дочь.

Осталась совсем одна

Патрульные забежали в квартиру и нашли 4-летнюю девочку на кровати, где она спала. Копы взяли ребенка на руки, завернули в одеяло и вынесли на свежий воздух.

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Инспекторы успокоили ребенка и передали на осмотр медикам. Девочку госпитализировали для тщательной проверки.

Почему произошел пожар

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. Предварительная причина возгорания – удлинитель, лежавший на кресле.

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Как избежать пожаров

Спасатели советуют соблюдать следующие правила, чтобы избежать пожаров:

не курите в постели;

следите за состоянием и исправностью электросети;

при выходе из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т. д.;

не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть спичками;

избегайте перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

используйте печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности.

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