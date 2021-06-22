Во Львове дерево упало на голову семилетнему мальчику: он в реанимации (видео)

Медики говорят, что ребенок чудом остался жив, несмотря на тяжелые травмы – полиция начала уголовное производство

Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове дерево упало на голову семилетнему Платону во время прогулки по парку. У мальчика сломана нога, переломы костей черепа и ушиб головного мозга. Он четвертый день в реанимации.

"Сегодня" выясняли, есть ли угроза жизни и кто ответит за тяжелые травмы ребенка.

Мальчик уже в сознании, но о случае в парке предпочитает не вспоминать.

"Возле меня упал ствол, когда я повернулась к ребенку – он ​​просто лежал. Я не знала, что делать, сказали не подходить, потому что можете навредить", – сказала бабушка Галина Кошуленко.

На место вызвали "скорую", ребенка госпитализировали – сутки он был без сознания. Медики говорят: несмотря на многочисленные травмы, он чудом остался жив.

"С открытой черепно-мозговой травмой, с ликвореей из уха, травмой лицевого черепа, на КТ у мальчика диагностирован перелом свода черепа с переходом на основание, перелом голеневой кости", – отметил главврач детской больницы Дмитрий Квит.

Мама мальчика не отходит от сына ни на минуту. Говорит – он все помнит. Уверяет: виновных надо найти и наказать. Полиция уже начала расследование по "служебной халатности".

Упавшее дерево уже убрали. В тот день было солнечно и без дождя, но накануне дул сильный ветер, местные предполагают – он и мог надломить дерево.

В Галицкой РГА уверяют – они не виноваты, потому что на этой территории есть много частных участков. Сейчас выясняют, чья вина.

Напомним, в Одессе девушке, на которую упало сухое дерево, мэрия выплатит 5000 грн компенсации. При этом пострадавшая потратила на лечение более 133 тысяч гривен.

Кроме того, в Каменец-Подольском Хмельницкой области на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево. Пострадавшего увезли в больницу.