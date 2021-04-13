Во Львове дети в парке нашли человеческие останки (фото)

Во Львове в городском парке дети нашли останки человеческой ноги. На месте находятся правоохранители.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Когда полицейские прибыли на место, отдельно нашли тулуб, сейчас ищут голову и руки.
Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"
Копы отмечают, что кости человека лежат там уже давно.
Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"
Осторожно! Фото 18+!
Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"
Напомним, ранее в коллекторе реки Лыбедь обнаружили скелетообразные человеческие останки. Кости заметили диггеры в мусорном завале.
Кроме того, в Одессе мужчина гулял с головой человека в руках. В его квартире нашли тела двух погибших. Он убил своего отца и еще одного человека, данные которого пока выясняются.
Новости на эту же тему: