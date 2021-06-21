Во Львове иномарка протаранила авто копов, сопровождавшее ребенка в больницу: пять пострадавших

Водитель внедорожника не дал полицейским быстро довезти больного ребенка в больницу – что известно

Фото: Варта1

Во Львове внедорожник Jeep столкнулся с авто патрульных, которое с сиреной и проблесковыми маячками сопровождало в больницу больного ребенка.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

20 июня в 23:15 местный житель попросил помочь довести его 9-месячную дочку с улицы Джорджа Вашингтона в больницу на улице Пилипа Орлика. Младенцу было очень плохо, девочка задыхалась.

Сообщение с просьбой помочь, которое пришло патрульным. Фото: патрульная полиция

Также родители вызвали на место такси. Все приехали одновременно, и патрульные с маячками и сиреной начали сопровождение. На перекрестке остановились все авто и пешеходы, но водителю иномарки было все равно. Он не пропустил патрульных, и авто столкнулись.

Фото: Варта1

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По предварительной информации, пострадали двое пешеходов и трое полицейских, их после осмотра отпустили домой. Ребенка доставили в больницу.

Фото: Варта1

Напомним, в Винницкой области пьяный полицейский совершил ДТП.

Кроме того, в Николаеве правоохранители задержали водителя, который за сутки совершил 18 ДТП.

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