Во Львове из всех школ срочно выводят детей – что случилось

Во Львове новое массовое "минирование" / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове во всех школах начали эвакуацию, в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании. Ищут бомбы в учебных заведениях города уже третий раз за последний месяц.

Об этом рассказала руководитель городского управления образования Леся Васюта, пишет zaxid.net.

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Работники образовательных учреждений сообщают родителям, чтобы забрали детей домой. Тем временем взрывотехники обследуют помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории.

Отметим, что сейчас в помещении школ Львова учится лишь часть детей. Старшие классы находятся на дистанционном обучении из-за карантина. Также онлайн учатся некоторые младшие классы, где начались вспышки ковида.

Кто и зачем "минирует" здания?

Источники в правоохранительных органах ранее рассказали "Сегодня", что большинство псевдоминирований поступает от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых Telegram-каналах, курируемых ФСБ.

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Российские спецслужбы делают это осознанно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Только за первые три недели 2022 года в полицию поступило более 340 сообщений о минировании.