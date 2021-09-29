Во Львове копы начали спецоперацию из-за похищения девушки. Оно оказалось постановкой

Во Львове инсценировали похищение девушки / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове полиция начала спецоперацию из-за похищения девушки в центре города. Однако спустя полчаса поисков оказалось, что это была инсценировка и участники снимали социальный ролик.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Как похищали девушку

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На проспекте Свободы двое мужчин силой затолкали девушку в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Жертва кричала и сопротивлялась – со стороны это выглядело не иначе как похищение.

Когда нападавшие заталкивали девушку в машину, прохожие только наблюдали. Спасать ее никто не пытался, но кто-то из свидетелей таки позвонил в полицию.

"Немедленно во Львове и области было введено полицейскую операцию на поиск автомобиля и девушки. Были задействованы сотрудники всех служб и подразделений Львовской области. Вскоре патрульные полицейские обнаружили данный автомобиль", – сказала пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская.

Однако похищение, как выяснилось, было всего лишь постановкой для соцсети. Далеко убежать псевдопохитители не успели. Сделали круг по центру города и остановились, чтобы просмотреть отснятое видео. И здесь водителю позвонили из полиции.

"Пожалуйста. Это все люди стоят сейчас на выездах. Останавливают мерседесы и открывают все багажники. Ты вечером пойдешь домой, вы себе из этой ситуации посмеетесь, набрали лайков и забыли", – сказали копы.

Для чего устроили постановку?

Студент Андрей Гаврилов, который и решил инсценировать похищение, уверяет: снимал ролик не только ради лайков. Это был социальный эксперимент, чтобы показать людям, чтобы они не были безразличны.

"Наши ожидания от эксперимента были такие, что неравнодушные люди нам не дадут его довести до конца. Неравнодушные в процесс включатся и соответственно, мы сейчас объясним, что происходит. Получилось не так, как было. Мы понимали, что мы перешли определенную черту", – сказал один из актеров.

Как могут наказать блогеров

Трем псевдопохитителям и их жертве грозит штраф по 119 гривен каждому. Или 60 часов исправительных работ. Адвокат Олег Мицик говорит, чтобы искоренить такие выходки – нужны изменения в админкодексе.

"Существует статья о заведомо ложном вызове экстренных служб, а должна быть добавлена ​​норма об административной ответственности за действия, которые привели к вызову экстренных служб. И штраф должен быть существенный и равняться к нескольким тысячам гривен", – сказал он.

Впрочем, блогеры утверждают – свою ошибку поняли и заплатят штраф. Провокационные социальные эксперименты планируют делать и дальше, но теперь уже знают: должны заранее сообщать полицию и объяснять прохожим, что происходит на самом деле.