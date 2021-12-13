Во Львове на 67-летнюю женщину упала ветка: в каком состоянии пострадавшая

Пенсионерка находится в больнице / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 13 декабря, во Львове на 67-летнюю женщину в парке упала ветка. Пострадавшая находится в больнице.
Об этом сообщает заведующий отделением нейрохирургии 8 больницы Львова Остап Грищук, пишет GALNET.
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Женщина вышла утром в парк выгулять собаку, но в этот момент на пенсионерку упала ветка. У пострадавшей диагностировали травму позвоночника.
"Впереди у нее еще несколько обследований, которые определят дальнейшую тактику лечения. Нам нужно исследовать прочность и плотность костей. В зависимости от результата обследований, предлагать пациентке определенный метод лечения", – объяснил Остап Грищук.
Сейчас женщина нуждается в постельном режиме.
"У пациентки травма позвоночника, травма позвонков и компрессионные переломы. Сейчас у нее постельный режим. К счастью, переломы не осложнены, функции центральной нервной системы не нарушены", – добавил врач.
В Киеве поломало сотни деревьев из-за непогоды
В Киеве произошел ледяной коллапс. Он стал причиной повреждения около 760 деревьев.
Под тяжестью льда, а также при налипании мокрого снега ломаются даже здоровые деревья, поскольку не выдерживают нагрузки.
Правила безопасности:
- не стойте под деревьями,
- не паркуйте вблизи них автомобили.
Пять областей остались без света
Сегодня, 13 декабря, состоянию на 7:00 утра, вследствие усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) обесточенными 187 населенных пунктов в пяти областях:
- Львовская – 102;
- Ивано-Франковская – 61;
- Закарпатская – 10;
- Черновицкая – 10;
- Житомирская – 4.
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