Во Львове на железнодорожном вокзале нашли более полкило ртути

Очевидцы сообщили об опасном веществе на вокзале – пары этой жидкости ядовиты для человека

/ Фото: ГСЧС

На железнодорожном вокзале во Львове спасатели собрали 610 г ртути.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что спасателям об инциденте сообщили 25 мая в 13:23. Очевидцы заявили, что на пл. Дворцовая на первом перроне вокзала вблизи свалки разлита ртуть.

/ Фото: ГСЧС

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На место вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы.

Спасатели собрали 610 г разлитой ртути, вещество передали представителю Железнодорожной районной государственной администрации. Пока не известно, откуда ртуть взялась на вокзале.

Напомним, в прошлом году под Львовом обнаружили огромную свалку ртутных ламп.

Кроме того, во Львове возле остановки разлили почти килограмм ртути.