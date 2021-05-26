Во Львове на железнодорожном вокзале нашли более полкило ртути

/ Фото: ГСЧС
На железнодорожном вокзале во Львове спасатели собрали 610 г ртути.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Отмечается, что спасателям об инциденте сообщили 25 мая в 13:23. Очевидцы заявили, что на пл. Дворцовая на первом перроне вокзала вблизи свалки разлита ртуть.
/ Фото: ГСЧС
На место вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы.
Спасатели собрали 610 г разлитой ртути, вещество передали представителю Железнодорожной районной государственной администрации. Пока не известно, откуда ртуть взялась на вокзале.
Напомним, в прошлом году под Львовом обнаружили огромную свалку ртутных ламп.
Кроме того, во Львове возле остановки разлили почти килограмм ртути.
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