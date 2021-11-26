Во Львове начали вакцинировать бездомных. Сколько уже привилось

Вакцинируют мобильные бригады всеми видами вакцин / Коллаж "Сегодня"
Во Львове сегодня, 26 ноября, начали прививать от коронавируса бездомных. Началась вакцинация в 11:00.
Об этом сообщает городской совет Львова.
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Работает пункт вакцинации по ул. Кирилловской, 3а. С 11 утра прививки от коронавируса получили уже 50 желающих.
Вакцинируют мобильные бригады всеми видами вакцин. Перед прививкой медики проводят обследование и предоставляют медицинские памятки о возможности обратиться в поликлинику или больницу при возникновении побочных эффектов.
Получить прививку можно и при отсутствии документов, удостоверяющих личность.
"Идея вакцинации людей, у которых нет постоянного жилья, возникла у общественных организаций, и был такой запрос от этой категории людей. Поэтому мы вместе приняли решение организовать это, поскольку таким людям очень часто сложно прийти в любой пункт вакцинации и воспользоваться этой возможностью", – прокомментировал и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.
Работать пункт вакцинации будет до 18:00.
Анонимная вакцинация?
В сети распространили информацию, якобы на Закарпатье вводят анонимную вакцинацию от коронавируса. Это, по данным СМИ, проект для людей, которые получили фальшивый COVID-сертификат, но изменили свое решение и хотят вакцинироваться. В Минздраве говорят, что впервые слышат о такой инициативе.
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