"Хоронить негде". Во Львове устроили частное кладбище на месте садов

Директор общественной организаций без ведома садоводов организовал на их землях кладбище. Коллаж: "Сегодня"

62-летний львовянин захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района и устроил там частное кладбище.

Об этом сообщает Национальная полиция львовской области.

26 августа в полицию Львова поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное Львовского района. По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших людей.

Сейчас на этой территории уже есть 360 захоронений и 40 склепов.

Раньше люди тут выращивали деревья и сажали цветы, обрабатывали землю как могли / Фото: Zaxid.net

Как выяснило издание Zaxid.net, "предприниматель" – 62-летний львовянин Ярослав Мартынов. Вблизи неработающего кладбища хоронит мертвецов в предназначенной под садоводство земле.

"Люди здесь выращивали деревья, обрабатывали землю, как могли. Вон смотрите: здесь было дерево, и здесь было дерево, а тут роза была – это же видно. Все уничтожили, чтобы сделать могилы", – рассказала руководитель садово-огородного кооператива "Подлесье" Наталья Ониськив.

Теперь правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины – самовольное занятие земельного участка. Нарушителю может грозить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста.

Подозреваемый признался, что проводит захоронения на самозахваченных землях / Фото: Zaxid.net

В то же время сам Ярослав Мартынов отказываться от своей похоронной деятельности не планирует, хотя и признает, что проводит захоронения на самозахваченных землях.

"А где я должен был хоронить? Я хороню пятую часть львовян! Мне негде было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое. Я написал обращение в городской совет по расширению кладбища. Два года прошло, я ответа так и не получил. Мне было негде хоронить, и я сунулся самовольно", – утверждает мужчина.

До $ 6 тысяч за место на кладбище: в Киеве СБУ разоблачила чиновников

В ритуальной службе Киева СБУ разоблачила коррупцию – чиновники требовали взятки за захоронение.

Масштабные сделки проходили в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО". Злоумышленники требовали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы составляли от 3 до 6 000 долларов США за место.

"Несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения", – пишут в сообщении.

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