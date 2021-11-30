Во Львове неизвестные ограбили и подожгли салон красоты с людьми (фото, видео)

Сейчас на месте инцидента работают спецслужбы/Фото: Варта-1, Коллаж: Сегодня

Во Львове, где ранее за рулем умер водитель маршрутки, неизвестные ворвались в салон красоты. Они ограбили и подожгли заведение с посетителями.

Об этом сообщает местное издание Варта-1.

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Детали инцидента

По словам работницы салона, около 20:00 в заведение ворвались неизвестные и запрыскали помещение газом. Злоумышленники украли у работников мобильные телефоны на другие личные вещи. После этого нападавшие подожгли салон красоты и скрылись.

На месте работают спецслужбы

На место инцидента вызвали полиции, спасателей, медиков и служба газа. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. О пострадавших информации нет.

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Правоохранители на месте происшествия выясняют обстоятельства инцидента/Фото: Варта-1

На месте преступления работают медики, однако информации о пострадавших пока нет/Фото: Варта-1

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

В спальном районе Киева неизвестная взорвали банкомат. Взрыв был такой силы, что и разрушил отделение банка.

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Неизвестные мужчины похитили кассеты с деньгами и скрылись. Известно, что у них было более миллиона гривен. Отделение банка расположено на первом этаже многоэтажного дома. В лунных от взрыва едва не повылетали окна.

В полиции уже начали уголовное производство. За содеянное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их разыскивают.

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