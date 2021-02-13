Во Львове обвалилась крыша здания: есть погибший (фото)

Сегодня во Львове по ул. Садовая, 2А обвалилась крыша в одноэтажной пристройке.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 10:36 во Львове в одноэтажной пристройке (размером 4х3) в двухэтажной новостройки (50х50 м) произошло разрушение кровли пристройки на площади 12 м кв", – говорится в сообщении.
Под завалами оказался охранник, он погиб.
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"Тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли изъято и передано работникам Нацполиции", – говорится в сообщении.
Как сообщали ранее в Одессе на Деволановском спуске обрушился дом. Известно, что обвалилась стена, которая выходит на сторону улицы.
Напомним, в Харькове вспыхнул пожар на улице Ярослава Мудрого. Там произошло возгорание на чердаке дома.
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