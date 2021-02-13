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Во Львове обвалилась крыша здания: есть погибший (фото)

13 февраля, 13:10

Оксана Тесленко

Под завалами оказался охранник, он погиб

Сегодня во Львове по ул. Садовая, 2А обвалилась крыша в одноэтажной пристройке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 10:36 во Львове в одноэтажной пристройке (размером 4х3) в двухэтажной новостройки (50х50 м) произошло разрушение кровли пристройки на площади 12 м кв", – говорится в сообщении.

Под завалами оказался охранник, он погиб.

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"Тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли изъято и передано работникам Нацполиции", – говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в Одессе на Деволановском спуске обрушился дом. Известно, что обвалилась стена, которая выходит на сторону улицы.

Напомним, в Харькове вспыхнул пожар на улице Ярослава Мудрого. Там произошло возгорание на чердаке дома.

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