Во Львове решили бороться с гололедом кофейной гущей

Во Львове решили использовать для борьбы с гололедом кофейную гущу.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что такую инициативу предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак.

По ее словам, кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства, не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной и не требует сбора после использования.

По словам Оршак, кофейную гущу с такой целью используют и в Великобритании, но это не массовая практика. Также в Лондоне из кофейных отходов производят биодизельное топливо.

Во Львове нововведение сперва применят в парках. С дорожек гущу просто сметут, ее не надо специально собирать и утилизировать.

Реклама

"Кофейная гуща имеет благоприятное и хорошее влияние на растительность. То есть она не только не вредит, а наоборот – подпитывает. Она помогает растениям лучше расти, улучшает структуру почвы, обладает свойствами отпугивать некоторых вредителей. Именно поэтому мы решили попробовать ее экспериментально в парке", – сказала Оршак.

Сперва гущу попробуют использовать в парке "700-летия Львова". На следующей неделе гущей посыпят дорожку в парке церкви св. Иосафата. Если это будет эффективно, такую практику применят и в других парках.

Местные власти уже ведут переговоры с владельцами кафе, которые смогут предоставлять гущу бесплатно.

Ранее мы сообщали, что гололед парализовал работу транспорта в Полтаве. В областном центре около 80% рейсов отменили.

Также напомним, как правильно вести себя на льду, чтобы даже при падении ничего не повредить, и что в первую очередь надо сделать после падения.