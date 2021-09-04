Во Львове самолет Wizz Air совершил аварийную посадку – подробности

Cамолет совершил аварийную посадку во Львове. Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Во Львове сегодня, 4 сентября, произошла аварийная посадка самолета. Он направлялся с Кипра. На борту был 131 человек.

Об этом сообщает пресс-центр аэропорта.

В 12:13 аэропорт получил сигнал "Тревога". Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, который выполнял рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, сообщил о проблемах с управлением передней стойкой шасси.

"Самолет совершил благополучную посадку в 12:39. С пассажирами (131 человек) все в порядке. Спасибо за профессиональную работу диспетчеров и пилотов", – говорится в сообщении.

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Что известно о компании Wizz Air

Венгерская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Вечеше (медье Пешт). Работает главным образом на рынке Центральной Европы.

Авиакомпания была создана в сентябре 2003 года. Первый рейс был совершен 19 мая 2004 из Катовице, через 19 дней после того, как Польша и Венгрия вступили в Европейский союз и общий европейский рынок авиации.

Авиакомпания перевезла 250 000 пассажиров за первые три с половиной месяца работы и почти 1.4 млн пассажиров за первый год работы. К концу 2012 года компания перевезла 50 миллионов пассажиров.

11 июля 2008 года авиакомпания начала выполнение рейсов по внутренним маршрутам по Украине — из Киева (аэропорт Борисполь) во Львов, Харьков, Одессу, Запорожье и Симферополь, а также из Симферополя во Львов и Харьков.

Ранее мы сообщали, что в Одессе экстренно сел военно-транспортный самолет США.

Также напомним, в Мелитополе МиГ-29 совершил аварийную посадку. ГБР начало расследование причин аварийной посадки.