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Во Львове сильный снегопад разрушил бывший супермаркет – фото, видео

Татьяна Очеретяная
7 декабря, 13:36
Во Львове уже начались первые неприятности от сильного снега – от тяжести осадков обвалилось здание

Во Львове из-за снега обвалилось здание / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове на улице Каховской, 34 из-за снега обрушилось здание, в помещении которого ранее был супермаркет. Крыша не выдержала веса снега и обвалилась.

Об этом сообщили на сайте "Варты Львова".

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Обвал случился вечером 6 декабря. Крыша была без дополнительных опор, поэтому и не выдержала слоя снега. Сейчас на месте остались одни руины.

Фото: "Варта Львов"

Отмечается, что на момент обвала, здание уже давно не использовалось.

Фото: "Варта Львов"

Все металлические конструкции неизвестные забрали на металлолом, поэтому крыша держалась только на стойках, приваренных к конструкции потолка.

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Что было на этом месте?

  • В здании №34 в советское время был фирменный магазин "Мотор" львовского мотозавода.
  • В 2004 году здание перешло в собственность ГП ООО "УРС "Еврогурт"", которое вскоре открыло там продуктовый магазин.
  • Решением Хозяйственного суда Львовской области от 20 августа 2019 года ГП ООО "УРС "Еврогурт"" признано банкротом.
  • С 2012 года здание пустует.