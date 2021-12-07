Во Львове сильный снегопад разрушил бывший супермаркет – фото, видео

Во Львове из-за снега обвалилось здание / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львове на улице Каховской, 34 из-за снега обрушилось здание, в помещении которого ранее был супермаркет. Крыша не выдержала веса снега и обвалилась.
Об этом сообщили на сайте "Варты Львова".
Обвал случился вечером 6 декабря. Крыша была без дополнительных опор, поэтому и не выдержала слоя снега. Сейчас на месте остались одни руины.
Отмечается, что на момент обвала, здание уже давно не использовалось.
Все металлические конструкции неизвестные забрали на металлолом, поэтому крыша держалась только на стойках, приваренных к конструкции потолка.
Что было на этом месте?
- В здании №34 в советское время был фирменный магазин "Мотор" львовского мотозавода.
- В 2004 году здание перешло в собственность ГП ООО "УРС "Еврогурт"", которое вскоре открыло там продуктовый магазин.
- Решением Хозяйственного суда Львовской области от 20 августа 2019 года ГП ООО "УРС "Еврогурт"" признано банкротом.
- С 2012 года здание пустует.