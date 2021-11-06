Во Львове снова ужесточили карантин: что изменилось

Украина на пороге локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

С понедельника, 8 ноября, во Львове будут действовать новые карантинные ограничения. Такое решение приняли на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко на своей странице в Facebook.

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Ужесточение карантина во Львове

Как стало известно, с 8 ноября во Львове будут введены отдельные правила доступа к администрациям зданий Львовского городского совета (Ратуша, районные администрации, управления).

В частности, в течение 8-14 ноября руководители подразделений должны довести новые правила до работников и обеспечить систему контроля.

С 15 ноября допуск для админзданий будет лишь при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста, или справки о переносе заболевания коронавирусом.

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Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случая COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 058 014 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 793 жителя Украины (всего – 71 635). Вылечить удалось 2 504 236 инфицированных (11 817 – за последние сутки).

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