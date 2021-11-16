Во Львове студентка занялась сексом на камеру во время онлайн-пары (видео)

Во Львове новый скандал в университете. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове в национальном университете имени Ивана Франка одна из студенток занималась сексом на паре и в этот момент забыла выключить камеру. В итоге видео распространили в Сети.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Так люблю тот Львов, что не хватает слов".

Детали инцидента

Во львовском университете одна из студенток во время онлайн-пары забыла выключить камеру, поэтому преподаватель и одногруппники девушки увидели, как она занималась сексом на занятии.

Стоит отметить, что ролик с интимным моментом мгновенно распространился в Сети.

На данный момент администрация университета пока не прокомментировала ситуацию.

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