Во Львове усилили карантин: список запретов

Во Львове усилили карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове с 18 октября усилили карантин. Это связано с ростом уровня заболевших коронавирусом в городе.

Об этом сообщил на брифинге городской голова Андрей Садовой.

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Во Львове серьезная ситуация с коронавирусом

В городе ежедневно продолжает расти количество больных коронавирусом и госпитализированных. Поэтому комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 18 октября усилить карантин во Львове.

На данный момент регион находится в желтой карантинной зоне, однако вскоре может перейти в красную.

Новые ограничения с 18 октября во Львове

С 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольного досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул

Останавливаются плановые госпитализации и операции в больницах. Таким образом хотят резервировать места для больных COVID-19

Рекомендуется ограничить развлекательные массовые мероприятия. Советуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей

По поводу рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса: сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации

Карантин в Украине. Фото: Depositphotos.

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Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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