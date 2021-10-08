Во Львове усилили карантин: список запретов

Во Львове усилили карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львове с 18 октября усилили карантин. Это связано с ростом уровня заболевших коронавирусом в городе.
Об этом сообщил на брифинге городской голова Андрей Садовой.
Во Львове серьезная ситуация с коронавирусом
В городе ежедневно продолжает расти количество больных коронавирусом и госпитализированных. Поэтому комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 18 октября усилить карантин во Львове.
На данный момент регион находится в желтой карантинной зоне, однако вскоре может перейти в красную.
Новые ограничения с 18 октября во Львове
- С 18 октября школьники 5-11 классов, а также внешкольного досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул
- Останавливаются плановые госпитализации и операции в больницах. Таким образом хотят резервировать места для больных COVID-19
- Рекомендуется ограничить развлекательные массовые мероприятия. Советуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей
- По поводу рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса: сейчас комиссия еще нарабатывает такие рекомендации
Карантин в Украине. Фото: Depositphotos.
Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.