Во Львове в результате пожара на стоянке погибли три человека

В результате пожара погибли три человека / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

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Инцидент произошел вечером 14 октября на стоянке крупногабаритных автомобилей и техники по улице Городоцкой. На момент прибытия пожарных вагончик был охвачен огнем. Пожар потушили в 21:40.

"После ликвидации пожара и осмотра вагончика внутри обнаружили тела трех человек" - говорится в сообщении.

Личности погибших и причины пожара устанавливают.

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Во Львове в результате пожара погибли три человека. Фото: Оксана Лабойко "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожар произошел в металлическом вагончике. Фото: Оксана Лабойко "Сегодня"

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине с начала года произошло 60 784 возгорания, 1168 человек погибли, 1012 – пострадали.

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Больше всего возгораний – 20 329 – было в жилых секторах.

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