Во Львове в забор консульства РФ бросили "коктейль Молотова"

Генеральное консульство РФ во Львове пытались поджечь / Фото: Коллаж: Сегодня
Неизвестные бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РФ во Львове около 3 часов ночи.
Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, в результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.
"Брошенная хулиганом бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью не загорелась. Соответственно, ущерба не причинено. Сейчас полиция устанавливает личность того, кто бросил бутылку в ограждение генконсульства РФ",- сообщила "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.
Следователи полиции открыли уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Идет досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.
В дом замглавы ОПУ бросили "коктейль Молотова"
Ранее мы писали, что дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы пытались поджечь с помощью "коктейля Молотова". "Поджигателю" обещали за это четыре тысячи долларов.
Сообщение в полицию поступило около 4:00 утра в Дарницком районе Киева. Оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы ОПУ, ответственного за направление европейской интеграции.
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