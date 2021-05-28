Во Львове водитель Tesla под кайфом врезалась в Porsche и скрылась с места ДТП

Во Львове девушка на элитной иномарке врезалась в авто и уехала с места ДТП. Оказалось, что она употребляла наркотики

Коллаж "Сегодня"

В центре Львова произошло ДТП с автомобилями Tesla и Porsche Cayenne. После аварии водитель первого авто скрылась.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Коллаж "Сегодня"

Авария случилась 28 мая около 16:00 на ул. Ковжуна. Tesla наехал на припаркованный автомобиль Porsche Cayenne. После этого водитель, не останавливаясь, скрылась с места ДТП.

Ее разыскали патрульные и выяснили, что женщина управляла автомобилем под действием наркотиков. Проверка в больнице показала, что 24-летняя девушка употребляла экстази (MDMA), метамфетамин и амфетамин.

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/ Фото: Пресс-служба патрульной полиции Львова

На нарушительницу составили три протокола: за ДТП, управлением авто в состоянии опьянения и за оставление места ДТП.

Напомним, ранее в Днепре прохожие самостоятельно подняли перевернутое из-за ДТП авто.

Кроме того, в Одесской области в ДТП погибла женщина-водитель, а ее дети попали в больницу.