Во Львове вор-неудачник застрял на балконе (видео)

Во Львове вор застрял на балконе, когда пытался ограбить квартиру. Все произошло, когда 28-летного мужчину заметили хозяева. Вор пытался скрыться, но вместо этого зацепился за поручни. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Как это было

28-летний мужчина вылез по балкону на второй этаж, разбил голыми руками окно и ночью пробрался в чужую квартиру. Хозяева проснулись, когда услышали шум и вызвали полицию.

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Вор пытался скрыться, но зацепился за поручни балкона и застрял. Там его и увидели приехавшие на вызов патрульные.

Чтобы арестовать неудачника, пришлось его освободить. С признаками наркотического опьянения вора забрали в больницу.

В Запорожской области мужчина ворвался в чужой дом погреться и заснул

В Запорожской области мужчина устал идти в свой дом и залез в чужой, чтобы там переночевать. За такой поступок его приговорили к одному году ограничения свободы, заменив этот срок испытательным.

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Ночью мужчина возвращался домой. Он был пьян. Устав идти в свой дом, мужчина залез в чужой. На кухне он уснул под батареями. Утром владельцы обнаружили неизвестного. Подозреваемый ничего не воровал, а только спал.

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