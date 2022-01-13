Во Львове запустили электронный билет в транспорте: как его получить

Во Львове запустили е-билет, но в тестовом режиме и не для всех / Фото: Коллаж: Сегодня

С 13 января во Львове начал работать электронный билет. "ЛеоКарт" заработал в тестовом режиме в общественном транспорте города.

Об этом пишет пресс-служба Львовского городского совета.

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"Львовавтодор" выдал уже более 10 тысяч специальных карт. Ежедневно планируют выдавать еще по 5 тысяч. С картой льготники смогут бесплатно ездить общественным транспортом до конца февраля.

Где будет работать электронный билет

"ЛеоКарт" будет работать во всех видах общественного транспорта Львова:

трамваях,

троллейбусах,

автобусах.

Электронный билет также даст возможность пересадки между этими видами транспорта в течение 40 минут после зафиксированной оплаты.

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По информации Львовского горсовета, проезд все еще можно оплатить наличными. Стоимость билета пока не повышали. Она составляет 10 грн.

Что будет с льготниками

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило рассказал, что льготники уже могут пользоваться своими транспортными картами параллельно с удостоверениями.

"Они должны валидировать транспортную карточку. То есть мы уже постепенно выводим из использования удостоверение. С марта планируем полностью перейти на предоставлении льготникам права проезда на основании транспортных карт "ЛеоКарт", – добавил чиновник.

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Забарило отметил, что перейти на безналичную форму оплаты проезда планируют уже в марте – апреле. Поэтому льготников, которые еще не имеют транспортных карточек, призывают как можно быстрее их сделать.

Для изготовления льготной карточки необходимо предоставить следующие документы:

заявление на получение транспортной карты и согласие на обработку персональных данных;

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

документ, подтверждающий статус льготника (удостоверение льготника);

РНУКН – номер налогоплательщика (раньше – ИНН);

цветное фото 3х4 (сделанное не позднее, чем за 6 месяцев до момента подачи).

Где подать документы на получение льготной карты:

Винники, ЦПАУ на улице Галицкая, 12;

Рудно, ЦПАУ на улице Грушевского, 55;

Брюховичи, ЦПАУ на улице Ивасюка, 2-А;

Дубляны, ЦПАУ на улице Шевченко, 4;

Рясное-Русское, ЦПАУ на площади Независимости, 1;

Лисиничи, ЦПАУ на улице Шевченко, 48;

ЦПАУ на проспекте Красной Калины, 72А;

ЦПАУ на улице Костя Левицкого, 67;

ЦПАУ на улице Выговского, 32;

ЦПАУ на улице Шевченко, 374;

ЦПАУ на улице Генерала Чупринки, 85;

ЦПАУ на улице Хвылевого, 14а;

Шевченковская РА на улице Липинского, 11;

Железнодорожная РА на улице Выговского, 34;

Франковская РА на улице Генерала Чупринки, 85 (кабинет №111);

Сиховская РА (помещение соцзащиты) на проспекте Красной Калины, 66;

ЛКП "Левандовка" на улице Широкая, 86Б;

ЛКП "За замком" на улице Полевая, 29а;

ЛКП "Сигновка" на улице Дозвильная, 1;

ЛКП "Варшавское" на улице Варшавская, 64;

ЛКП "Вулецкое" на улице Котляревского, 37Б;

ЛКП "Житловик С" на проспекте Красной Калины, 38;

ЛКП "Княжий город" на улице Тихая, 5;

"Управляющая компания "Господар" на улице Пасечная, 49Б;

Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, 10;

Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий на улице Пекарская, 41.

"Укрзализныця" ввела плату за печать электронных билетов

Теперь эта услуга стоит 12 грн. Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографию печатного электронного билета.

"Вы знаете, что теперь за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзализныци" нужно платить 12 гривен? Эту услугу ввели в середине декабря", — написал он.

Стоимость формируется на основе двух показателей:

10 грн стоит сама распечатка;

2 грн – НДС.

В "Укрзализныце" подтвердили, что обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины, заплатив 12 грн.

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