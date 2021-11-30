Во Львове женщина закрыла автомобиль с ребенком в салоне: патрульные развлекали его мультиками (видео)

Правоохранители отвезли мать ребенка в деревню, чтобы она взяла запасник ключ от автомобиля/Коллаж: Сегодня

Во Львове, где недавно нашли редкую змею, инспекторам патрульной полиции пришлось отвлекать полуторагодовалого ребенка, который оказался запертым в машине.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Facebook.

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Детали

Экипаж патрульных полицейских увидел женщину, которая растерянно стояла с детской коляской возле автомобиля Volkswagen. По ее словам, транспортное средство, в котором ее маленький сын, закрылось, а ключи остались в салоне.

Патрульные не растерялись

Полицейские позвали коллег, которые остались играть с ребенком, чтобы он не заметил отсутствие матери, которую правоохранители повезли за запасным ключом в поселок Брюховичи. Малыш так забавился с патрульными, что даже не заметил отсутствия мамы.

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Гонки с патрульными

В Одессе подросток убегал от полицейских на украденном транспортном средстве.

Во время патрулирования Приморского района внимание патрульных привлек автомобиль Daewoo, который нарушил правила дорожного движения на улице Ришельевской. На требование полицейских остановить автомобиль, водитель не реагировал. А убегая от блюстителей порядка, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

На улице Тираспольской патрульные догнали беглеца. За рулем автомобиля находился 17-летний парень без документов на транспортное средство. Впоследствии патрульные получили ориентировку относительно незаконного завладения автомобилем Daewoo, который они остановили. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

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