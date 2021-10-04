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Во львовском Охматдете лечится рекордное количество детей с COVID-19

Владимир Козырь
4 октября, 20:43
С начала пандемии это наибольшее количество несовершеннолетних больных

Дети с COVID-19 не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации/Коллаж: Сегодня

Во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет, где лечили ребенка с ожогами во рту от зеленки, 41 ребенок находится на лечении с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Об этом сообщила пресс-служба больницы в Facebook.

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"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 — это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев и до 18 лет. Все маленькие пациенты начали лечение по протоколам и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации", — говорится в сообщении.

В то же время медики отмечают, если у ребенка есть симптомы коронавирусной инфекции, следует обратиться к семейному врачу. В случае тяжелого состояния ребенка, нужно звонить в "скорую" и сообщить о подозрении на коронавирус. Львовская детская клиническая больница Охматдет единственная в области принимает детей с COVID-19.

Симптомы коронавируса

По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация.

Часто наблюдаются следующие симптомы:

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  • повышенная температура;
  • кашель;
  • утомляемость;
  • потеря обоняния и вкусовых ощущений.

У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

  • боль в горле;
  • головная боль;
  • различные другие болевые ощущения;
  • диарея;
  • сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;
  • покраснение или раздражение глаз.

Симптомы тяжелой формы заболевания:

  • затрудненное дыхание или одышка;
  • нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;
  • боль в грудной клетке.

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