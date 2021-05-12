Во Львовской области более месяца ищут девушку: фото и приметы

Пропавшую девушку последний раз видели еще 5 апреля, с тех пор связи с ней нет

Во Львовской области более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду. Девушка выехала из Стрыя во Львов еще 5 апреля и после этого исчезла.

Об этом сообщили в пабликах "Говорит Стрый и Стрыйщина" в Facebook.

Информацию об исчезновении девушки также подтвердили Zaxid.net и в полиции.

Иванна Дурда жила в селе Конюхи, что близ Стрыя. 5 апреля она вышла из дома и отправилась во Львов. Тогда связь с девушкой исчезла, а ее мобильный телефон вне сети.

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Девушка ростом около 160 см, у нее карие глаза и светлые волосы, есть татуировка на левой ключице в виде птиц.

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