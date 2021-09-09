Во Львовской области должников по коммуналке наказывали билбордами – суд не оценил

Должников в Стрые наказывали билбордами / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области суд наказал директора водоканала и горсовет Стрыя за "креативную" расправу с должниками, обязав заплатить штраф за то, что они установили по городу четыре билборды с адресами крупнейших должников.

Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".

На каждой "позорной доске" было около двух десятков адресов неплательщиков, а общая сумма задолженности предприятию составляет более полумиллиона гривен.

Суд присудил уплатить штраф в 5100 гривен горсовету и 1700 грн – Стрыйводоканалу.

"Адрес места жительства также может идентифицировать личность и соответственно это является прямым вмешательством в личную жизнь", – объяснила представитель уполномоченного ВР Украины по правам человека в сфере защиты персональных данных Инна Берназюк.

Напомним, в конце августа в Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которая предусматривалась законодательством в рамках адаптивного карантина.

Мы также писали, что в правительстве обнародовали новое постановление о субсидиях, которое может привести к тому, что количество выплаченной украинцам помощи уменьшится – из-за снижения социальных норм.