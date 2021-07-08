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Во Львовской области мальчик попал в реанимацию после укуса змеи. Как обезопасить себя

8 июля, 15:52

Татьяна Очеретяная

Медики спасают ребенка, которого укусила змея – что делать, если заметили пресмыкающегося возле себя

Змея укусила ребенка за палец руки. Коллаж "Сегодня"

Во Львовском районе в городе Бибрка змея укусила 9-летнего мальчика. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Инцидент случился вечером 7 июля, змея укусила ребенка за палец на правой руке. Его госпитализировали в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы.

Как обезопасить себя?

Если увидели рядом змею:

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Напомним, ранее в Киеве произошло ЧП – из квартиры сбежала змея и залезла в припаркованную машину такси. На место пришлось вызывать спасателей.

Также недавно во Львовской области змея укусила 12-летнего мальчика в правую ногу. Ребенок провел в реанимации три дня.

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