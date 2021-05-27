Во Львовской области младенец упал с высоты на бетон. В каком состоянии ребенок

Патрульные Юрий Шушпанов и Владимир Решитник, которые помогли семье. Фото: ГУНП

Во Львовской области двухмесячный ребенок упал с высоты на бетон и потерял сознание. Патрульные помогли отвезти младенца с матерью в больницу.

Как рассказали в пресс-службе МВД, на автодороге Львов – Краковец, вблизи населенного пункта Ивано-Франково, к экипажу патрульных подъехал автомобиль из которого выбежал мужчина и попросил помочь.

Оказалось, что он направляется из города Новояворовск во Львов, в больницу, с пострадавшим ребенком. Мужчина ехал на микроавтобусе и сказал, что не сможет достаточно быстро передвигаться по городу.

Патрульные Юрий Шушпанов и Владимир Решитник, которые помогли семье. Фото: ГУНП

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Патрульные посадили маму с ребенком в служебный автомобиль и менее чем за полчаса довезли их в медицинское учреждение. За это время ребенок пришел в себя.

Через несколько часов патрульные позвонили женщине, чтобы узнать, как чувствует себя девочка. Мама сообщила, что с малышкой все хорошо.

Ранее мы сообщали, что в Киеве патрульные выручили из беды беременную женщину.

Также напомним, в столице патрульный поймал женщину, падавшую с 15-го этажа.