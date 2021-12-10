Во Львовской области мужчина жестоко убил беременную жену (фото)

Мужчина убил жену и хотел покончить с собой / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области в одном из сел Самборского района 10 декабря произошла трагедия. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил свою беременную жену ножом.

Об этом пишет пресс-служба полиции Львовской области.

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Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, нанеся смертельные ранения, после чего пытался перерезать себе горло.

10-летняя девочка сбежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о том, что происходит дома, а они, в свою очередь, сообщили о происшествии полицейским.

Когда полицейские приехали на место происшествия, то обнаружили мертвой 31-летнюю беременную местную жительницу. Ее 40-летний мужчина с раной в области шеи был госпитализирован.

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Каким будет наказание для мужчины

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

В Луганской области мужчина зарубил топором сожительницу

В городе Сватово (ул. Купянская) в частном доме обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Полиция задержала 45-летнего ранее судимого местного жителя.

Что произошло

Во время совместного употребления алкогольных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры, мужчина топором ударил сожительницу в затылок и поясницу.

От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте. С места происшествия полицейскими изъяты вещественные доказательства.

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