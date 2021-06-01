Во Львовской области на крупной взятке попался директор филиала "Нафтогаза"

Подозреваемого задержали сразу после передачи денег. / Фото: gp.gov.ua
Правоохранители задержали директора филиала подразделения НАК Нафтогаз Украины во Львовской области при получении взятки в размере один миллион гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Подозреваемого задержали сразу после передачи денег. / Фото: gp.gov.ua
"По данным следствия, руководитель филиала получил от директора одного из обществ Новояворовска, которое занимается продажей недвижимости, неправомерную выгоду в размере 1 млн грн. За эту сумму он обещал помочь, чтобы новопостроенный предприятием многоквартирный дом был присоединен к электросетям как можно скорее, не дожидаясь, когда будет построена дополнительная подстанция, к которой и должно быть подключение", – говорится в сообщении.
Кроме того, директор филиала подразделения "Нафтогаза" обещал не отключать от электроснабжения соседний дом той же фирмы, который уже сдан в эксплуатацию, но подключен к электросети с нарушениями правил.
Продолжаются следственные действия. / Фото: gp.gov.ua
Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после передачи взятки.
Ранее мы сообщали, что руководство "Нафтогаза" разогнали из-за убытков. Эксперты объяснили, почему компания лишилась 100 миллиардов прибыли и сколько денег осталось на счетах.
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