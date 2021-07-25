Во Львовской области обнаружили три первых случая "дельта"-штамма коронавируса

Все больные проходили стационарное лечение за границей – один в Росии и два в Великобритании

Состояние больных с положительной динамикой / Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львовской области обнаружили три случая заболевания коронавирусом, вызванном штаммом "Дельта".

Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Известно, что двое больных в пределах инкубационного периода находились в Великобритании, а один в России. Они все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой.

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Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что на исследование в Центр общественного здоровья Киева ранее направили 6 тестов ПЦР с Львовской области с подозрением на наличие штамма "Дельта". Три из них не подтвердились.

Напомним, в Украине 21 июля стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие. В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт.

Отметим, в Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.