Во Львовской области ограничат движение грузовиков из-за непогоды: где ее переждать

Площадки будут находиться вдоль дороги/Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области из-за непогоды введут ограничения на движение грузовиков. Переждать они смогут на специальных площадках вдоль дорог.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Детали

Ограничение движения не будет распространятся на определенные транспортные средства.

"В случае неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к осложнениям в движении, для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники, служба автомобильных дорог во Львовской области может вводить временные ограничения движения грузового автомобильного транспорта", – сообщили в полиции.

Где будут находится специальные площадки?

Переждать непогоду можно на специальных площадках вдоль дорог. Они нанесены на Google карту.

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Ограничение движения не распространяется на транспортные средства:

используемые при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций,

осуществляющих пассажирские перевозки,

перевозящие грузы в международном сообщении,

перевозящие скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые грузы и грузы повышенной опасности.

Список стоянок. Фото: патрульная полиция Львовской области

Список стоянок. Фото: патрульная полиция Львовской области

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Погода в Украине на 16 декабря

В западных, северных и центральных областях ожидается преимущественно дождь. Южная часть без осадков. Дождь может пройти ночью в Одесской области. Также осадков не будет на востоке.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем синоптик прогнозирует от 1 градуса мороза до +4, а вот в Крыму температура воздуха будет максимум +9 градусов.

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