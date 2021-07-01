Во Львовской области памятник Хмельницкому разрисовали как героя Disney. В Сети негодуют (фото)

Мнения украинцев разделились – одни говорят, что это красиво, другие же возмущены яркими цветами

Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львовской области в селе Кунин памятник Богдану Хмельницкому разрисовали яркими красками вместо того, чтобы сделать полноценную реставрацию. Местные жители возмущаются в соцсетях таким "ремонтом" и упражняются в остроумии по его поводу.

Фото скульптуры опубликовал в Facebook архитектор Nick Chepelev.

На снимке видно, что Хмельницкому сделали ярко-красную одежду и бледное лицо. В комментариях мнения разделились: есть как и те, кому понравились такие изменения, так и противники идеи.

Скриншот из соцсетей

"А что не так? Получилось красиво. Просто многие не понимают китч. А зря", – написал Андрей Мельников.

"Это — Жек-арт", - пошутил Сергей Божко.

"Они ему отомстили за Переяславскую измену", - добавил Юрий Письмак.

"Еще не видела евроремонта памятника", - отметила Ярина Шкромида.

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"Мои глаза кровоточат", – написала Ely Na.

"Это настоящая народное творчество – вроде того же Вирского, которого вы все (и я) чтим! (…) А мне нравится, очень! Ибо оно – откровенное! (Честное!) Очень жалею, что тачанку не разрисовали как героев Диснея! Актуальненько!" – написала одесская искусствовед Ute Kilter.

Отметим, памятник гетману создал еще в 1966 году украинский скульптор Иван Кушнир.

Памятник Хмельницкому. Фото: Nick Chepelev

Напомним, ранее в Запорожье презентовали проект реставрации Музея казачества.

Также мы писали, что в столице Дании разрисовали бюст Шевченко в цвета российского флага. Это сделали в Копенгагене накануне матча между сборными России и Дании.

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