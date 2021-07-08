Во Львовской области парень порезал таксиста: ему провели две операции

Врачи говорят, что пострадавший чудом остался жив – если бы нож немного не так вошел, мужчина бы погиб на месте

Подозреваемого задержали спустя час после нападения. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области порезали таксиста на вызове. У него пять ножевых ранений в грудь и живот. Полицейские уже задержали подозреваемого, им оказался 20-летний житель Дрогобыча.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

О ночном случае еще напоминают следы крови на дороге и полицейские отметки. О нападении на таксиста местные жители узнали уже на рассвете. Говорят, тогда и поняли – почему посреди ночи лаяли собаки.

Из собственных источников "Сегодня" узнали: пострадавший – опытный таксист – долго работает в одной из служб. Ночью вез пассажира из Львова в село Навария. Там на него и напали. После резни таксист еще 100 метров прошел к трассе, где его нашли местные и вызвали скорую.

"Пять ножевых ранений, из них две раны были проникающие. Раны в таких местах, где много сосудов вокруг шли, если нож немного иначе проникал бы, сразу фатально закончилось бы для пациента", – сказал медик Ярослав Марич.

Пострадавшему уже провели две операции, сейчас жизни ничего не угрожает. Авто, на котором он работал, пока забрали на штраф-площадку.

Спустя час после нападения полицейские нашли и задержали подозреваемого, он был на пригородном вокзале Львова.

В полиции говорят – изъяли неопровержимые вещественные доказательства. Однако что стало мотивом зверского нападения – пока неизвестно. За покушение на убийство парню грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове произошла поножовщина. Мужчины выясняли, чей Крым.

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