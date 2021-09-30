Во Львовской области перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие

Пострадали пять человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся автобус с туристами, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Что известно

Реклама

Инцидент произошел вблизи с. Волосянка Стрыйского района. В автобусе было 8 человек вместе с водителем.

Водитель допустил опрокидывание. Пострадавших с травмами различной степени тяжести транспортировали, передали медработникам и госпитализировали.

Реклама

Читайте также:

Страшное ДТП в Николаевской области: погибли четыре человека

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области автобус врезался в автовоз и загорелся.

Также напомним, под Киевом столкнулись грузовик и легковушка, погибли люди.