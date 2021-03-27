Во Львовской области подросток бросил взрывчатку в рюкзак девочки: пострадали двое

Во Львовской области в городе Стебник произошел взрыв. В результате пострадали две 15-летних девочки.
Об этом сообщил староста Стебника Тарас Городисский, пишет "Варта".
Отмечается, что инцидент случился вечером 26 марта на улице Сагайдачного. По предварительным данным, взорвалось оборудование для страйкбола.
СМИ пишет, что принес взрывчатку местный подросток, который несколько лет назад якобы едва не стал жертвой игры "Синий кит" и не прыгнул с крыши девятиэтажки.
"По предварительным данным, мальчик хотел пошутить и взрывную вещь бросил в рюкзак к девушке. Пострадали двое 15-летних девочек", – сказал Городисский.
У подростков ожоги лица, у одной девочки перелом пальца.
Пока мотивы парня неизвестны, он испугался и убежал, сейчас его ищут. На месте работали полицейские и следователи.
Напомним, ранее в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, есть пострадавший.
Кроме того, в городе Бердянск Запорожской области в квартире произошел взрыв, погибли два человека.
Новости на эту же тему: