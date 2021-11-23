Во Львовской области уже 4 дня ищут пропавшего без вести гида (фото)

Мужчине 39 лет / Коллаж "Сегодня"
Во Львовской области пропал без вести39-летний гид Фридрих Ефимовский. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября.
Об этом сообщает поисково-спасательная волонтерская ассоциация.
Подробности
19 ноября мужчина последний раз выходил на связь. Тогда он общался со знакомым, которому сказал, что гуляет в лесу. В настоящее время местонахождение его неизвестно.
Приметы
Возраст: 39 лет (1982 г.р.)
Телосложение: худощавое
Рост: средний
Волосы: светло-рыжие, короткие
Глаза: каро-зеленые
Если у вас есть какая-то информация по поводу мужчину, то сообщайте ее по телефону: 0-800-310-911 или 102.
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