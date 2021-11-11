Во Львовской области ужесточают правила проезда в транспорте – дата

В Украине ужесточают карантинные правила. Фото: коллаж "Сегодня"
С 22 ноября во Львовской области введут новые ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте. Это связано с распространением COVID-19.
Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС в четверг, 11 ноября.
Новые ограничения во Львовской области
С 22 ноября пассажиры должны иметь при себе следующие документы:
- Негативный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации вакциной, разрешенной Всемирной организацией здравоохранения;
- Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию первой дозой вакцины (желтый сертификат) или второй дозой (зеленый сертификат);
- Свидетельство, подтверждающее, что человек выздоровел от коронавируса.
Стоит отметить, что проверять соблюдение карантинных норм будут правоохранители, Западное управление Укртрансбезопасности, управление транспорта и связи Львовской ОГА.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.
За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 155 519 человек;
- поправились – 2 572 738 человек;
- летальных исходов – 74 857;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.