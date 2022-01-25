Водителя, сбившего подростков в Харькове, отпустили домой

Страшное ДТП с подростками в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Водителя Land Cruiser, который наехал на двух подростков на проспекте Науки в Харькове, освободили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает "Суспільне Харків".

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Детали

"Водителю изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест. Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соответственно, статью переквалифицировали на ч. 1 ст. 286 УК Украины", – сказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко во вторник, 25 января.

Что произошло?

В Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской элитная иномарка Toyota сбила людей , которые шли по пешеходному переходу. В ДТП пострадали 13-летние мальчик и девочка. Как выяснил сайт "Сегодня", на место ДТП приехали следователи, пострадавших забрала "скорая".

, которые шли по пешеходному переходу. В ДТП пострадали 13-летние мальчик и девочка. Как выяснил сайт "Сегодня", на место ДТП приехали следователи, пострадавших забрала "скорая". Водитель Toyota Land Cruiser был в состоянии наркотического опьянения – под влиянием метадона.

– под влиянием метадона. Ранее писали, что водитель Toyota Land Cruiser может быть сыном высокопоставленного местного чиновника. Позже источники "Сегодня" среди харьковских правоохранителей заявили, что родственность не подтвердилась. Как нам стало известно, машина принадлежала Дмитрию Лысенко 1987 года рождения.

Как нам стало известно, машина принадлежала Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изначально была изменена квалификация по ч.2 ст.286 УКУ на ч.2 ст. 286-1 УКУ. Квалификация являлась новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В результате 25 января нарушителя отпустили под домашний арест.

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