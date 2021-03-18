Водителя вырезали из салона: в Тернопольской области в ДТП погибли два человека (фото)

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате дорожной аварии погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи села Глыбочек утром 18 марта. Автомобиль Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Citroen.

На момент аварии в легковушке был только водитель, его вырезали из салона спасатели. Мужчину госпитализировали, однако тот скончался в больнице.

В микроавтобусе ехали три человека. Их также забрала скорая помощь. Один из пассажиров Citroen умер, водителя и другого потерпевшего спасают медики.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, в Тернополе карета скорой помощи с вакциной от коронавируса попала в аварию.

Кроме того, мы писали, что в Одесской области два легковых автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом, пострадали три человека.