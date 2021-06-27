Военные РФ накрыли Красногоровку из артиллерии: фото с места обстрела

REUTERS/Alexander Ermochenko

На фронте снова неспокойно, боевики не прекращают обстрелы. На этот раз враг ударил из запрещенной 122-мм артиллерии по Красногоровке.

Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК.

Военные отмечают, что Россия целенаправленно нарушает Минские соглашения по запрету использовать тяжелое вооружение и режим прекращения огня.

"26 июня в промежуток времени с 8:05 до 8:50 вооруженными формированиями РФ осуществлен обстрел населенного пункта Красногоровка с применением запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения, а именно ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Огонь велся со Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.

Последствия разрыва снаряда

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Украинская сторона в СЦКК зафиксировала и верифицировали факты применения указанного вооружения и обо всех нарушениях проинформировала СММ ОБСЕ.

"Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения", – подчеркнули военные.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне ВСУ жестко наказали боевиков ответным огнем за обстрелы. Была уничтожена вражеская БМП, а также украинские военные хорошенько прошлись по оккупантам.

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