Волна протестов "антивакцинаторов". Уже в третьем городе Украины люди вышли на митинг

В Украине протестуют против вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове 3 ноября люди вышли на протест против COVID-вакцинации. Это уже третий город, где проходит митинг.
Об этом пишет Telegram-канал ВЕХА (Харьков).
"Жители Харькова и области собрались обсудить вопросы нарушения конституционных прав", – говорится в сообщении.
В том числе здесь присутствует часть людей, которые не попали на пикет в Киев.
"Митинг – это насмешка над нашими медиками"
По словам Ляшко, в реанимациях "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.
"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", – заявил глава Минздрава.
Кроме того, Ляшко призвал всех не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.
Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон
Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.
Перекрыты такие места:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
- ул. Парковая, 35.