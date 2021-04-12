Вопрос проведения выборов на Донбассе могут вынести на всенародный референдум – Стефанчук

В понедельник, 12 апреля, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине могут вынести на всенародный референдум вопрос проведения выборов на неподконтрольном Донбассе.

Об этом он сообщил во время согласительного совета парламента.

По словам Стефанчука, на всеукраинский референдум должны выноситься лишь определяющие для Украины вопросы. Ведь это очень важно и довольно затратно.

"…соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей", – сказал первый вице-спикер Рады.

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Если этот вопрос все же решат вынести на референдум, то речь будет идти о том, проводить их до восстановления контроля над границей или после.

Кроме того, он допустил, что на референдум могут вынести вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум", предложенный им же в прошлом году.

Напомним, что законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум был принят голосами 252 народных депутатов в январе этого года.