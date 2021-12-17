Вот так случайность: в Виннице сын судьи выиграл главный приз за вакцинацию

Разыгрывали приз сегодня, 17 декабря / Коллаж "Сегодня"

В Виннице благодаря автоматической жеребьевки главный приз акции"Вакцинируйся. Сохрани жизнь" выиграл сын судьи Артур Смелянец.

Об этом сообщил бывший шеф-редактор винницкого интернет-издания "Башня" Андрей Качор.

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Подробности

Главный приз акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" была машина Toyota Corolla. Благодаря автоматической жеребьевке его выиграл сын судьи седьмого апелляционного административного суда Эдуарда Смелянца.

Победителем конкурса стал Артур Смелянец. Фото: Андрей Качор

Украинцу подарили внедорожник за вакцинацию

В городе Мукачево Закарпатской области мужчина выиграл внедорожник, так как привился от коронавируса. Местный житель участвовал в акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь".

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Что известно об акции?

Акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" стартовала с октября среди вакцинированных против COVID-19 жителей Мукачево. Призовой фонд акции – автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров

Какие еще были акции?

Их придумали летом, чтобы поощрить людей делать прививки. Вначале за вакцинацию обещали билеты на футбол. Кроме того, в Полтаве за прививку можно было получить билеты в театр.

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