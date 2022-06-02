Война не щадит никого: в Харьковском зоопарке спасают пингвинов от стресса

Животных спасают от стресса / Фото: Коллаж: Сегодня

В условиях войны, психологически страдают как люди, так и животные. В отличии от нас, они не разговаривают, но есть зоопсихологи, которые помогают справляться им с стрессом.

Так, к примеру, в Харьковском зоопарке, единственном в Украине, где уже более полугода содержатся пингвины, нашли выход, как уберечь этих птиц и других животных от стрессов.

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О том, что происходит с животными, корреспонденту сайта "Сегодня" Игорю Серову в эксклюзивном комментарии рассказал руководитель зоопарка Владимир Ковальковский.

"В то время, когда звучат взрывы, мы включаем музыку, птицы и животные у нас слушают шум водопадов. Это делается для того, чтобы снизить уровень шума от взрывов. Пингвины не стрессуют, кушают, кормовой базы достаточно", – рассказал нам руководитель зоопарка Владимир Ковальковский.

К этому он добавил, что до войны решался вопрос о получении зоопарком пингвинов-самцов для того, чтобы получить от находящихся здесь самок потомство.

"Речь шла о семи самцах и позднее – об еще трех. Планируется, что в зоопарке всего будет 13 пингвинов. После войны поднимем этот вопрос", – уточнил Владимир Ковальковский.

По его словам, так же от стрессов спасают и других зверей – с помощью водопадов, музыки.

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"Стекло, которого в зоопарке много, позакрывали соломой, животных перевели в меньшие вольеры. К счастью, разрушений в зоопарке нет", – рассказал он.

Также он отметил, что в случае экстренной ситуации, обстрела или прочего – транспортные клетки для возможной эвакуации животных были и есть наготове.

Единственные в Украине

Пингвины прибыли из Германии (Гумбольдта). В Украине ни в одном зоопарке нет их, кроме Харькова.

Три самки – Маргарет, Агата и Шарлотта – приехали в Харьков из зоопарка в городе Бохум в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

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Животных передали для сохранения и размножения вида. Запланировано, что со временем дружная семья пингвинов Харьковского зоопарка пополнится еще десятью самцами и самками.