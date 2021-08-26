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Военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы (видео)

Мария Дмитренко
26 августа, 06:40
Сейчас на фронте задействованы все возможные меры контрснайперской борьбы

Украинские снайперы на Донбассе. Фото: Anastasia Vlasova/Reuters

На Донбассе за три дня погибли трое украинских военных. Больше всего атакуют вражеские снайперы.

Как их обнаружить – рассказал украинский снайпер, с которым встретился военкор "Сегодня" Александр Махов.

"Каждый раз, когда мы приезжаем на позицию, бойцы предупреждают – работают снайперы. Поэтому лишний раз высовывать голову или камеру – не стоит", – говорит Махов.

Дмитрий – обученный войной. Из укрытия не высовывается, а наблюдает за врагом через трубу разведчика. Так можно остаться живым.

"Меняем постоянно место дислокации для наблюдения. Отсюда посмотрели, а потом отошли по окопу и из другого места посмотрели. И лучше видно их и меньше видно нас", – говорит наш снайпер.

Воины также рассказали о тактике снайперов.

"Начинается пулеметный огонь или автоматный огонь, солдатик выскакивает и снайпер работает по нему. Конечно, снайпер работает, как правило, в паре и работает на результат", – добавляет Дмитрий.

Сергей знает все тонкости работы снайперов, потому что и сам имеет такой опыт. Воюет на Донбассе с 2014 года. Имеет несколько удачно выполненных боевых задач на передовой. Говорит – обученный стрелок выбирает такое место, чтобы вычислить его было невозможно.

"Найти можно, но это тяжело сделать. Потому что все начали стрелять с глушителем. Из-за этого очень рассеивается выстрел. Непонятно откуда идет. Поменялись калибры, поменялись расстояния. Он уже может работать с 800 метров из 1000 метров. Им не обязательно подходить очень близко", – добавил Сергей.

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Изменилось вооружение и в украинской армии. Снайперская винтовка отечественного производства изменила устаревшую советскую.

"Ее дальность 800-1000 метров. Очень хорошая винтовка. Из нее нравится работать", – отмечает Сергей.

Сергей считает самой эффективной контрснайперской борьбой – точный выстрел с артиллерии.

"Если большие расстояния и если не понятно откуда он работает, можно только направление отследить и запросить артобстрел по квадрату, где находится, вероятно, снайпер", – добавляет Сергей.

Но пехотинец Владимир говорит – часто нет времени ждать помощи.

"Если они начинают по нам работать, то даем ответ из всех видов оружия, которое у нас есть, чтобы подавить их огневые точки", – подытожил Владимир.

Сейчас на фронте задействованы все возможные меры контрснайперской борьбы. Военные надеются, что это позволит уберечь жизни.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

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