Войска РФ собираются в районе Баштанки и Галицыново – глава Николаевской ОГА

В Николаеве не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

На Николаевщине российские войска собираются в районе Баштанки и Галицыново и готовятся к перемещениям.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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"Ночь прошла спокойно. Враг постреливал. Сейчас они собирают войска в районе Баштанки и Галицыново. Готовятся к дальнейшим перемещениям. А мы готовимся их отражать", – сказал Ким.

По его словам, вчера он выезжал в город, "посмотрел, как наши ребята". Ситуация спокойная. Глава ОГА добавил, что у пьяных водителей забрали три авто для нужд армии.

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"По нашим данным, у Путина уже заканчиваются запасы. Бочка не бездонная там. По их планам, они должны были пройти Николаев три дня назад. Но мы изменили их планы", – подчеркнул Ким.

Противостояние российскому вторжению

Россия за девять дней войны понесла такие потери, которых еще никогда не знала. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожены более 10 тысяч оккупантов и огромное количество различной техники.

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил их в трусости и неспособности кого-либо защитить.

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Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.