Воздушная тревога! В Херсоне начались взрывы – видео

В Херсоне слышны звуки взрывов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне объявили воздушную тревогу, всем местным жителям нужно пройти в укрытия. Около 01:20 в городе слышны звуки взрывов.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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В Сети пишут, что взрывы слышны со стороны аэропорта. Свет от них освещает небо ярким оранжевым цветом. В Госспецсвязи уточнили, что это работает украинская система противовоздушной обороны

Ситуация в Украине 28 февраля