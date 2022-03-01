Воздушная тревога! В Херсоне начались взрывы – видео

В Херсоне слышны звуки взрывов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсоне объявили воздушную тревогу, всем местным жителям нужно пройти в укрытия. Около 01:20 в городе слышны звуки взрывов.
Об этом сообщили в Госспецсвязи.
В Сети пишут, что взрывы слышны со стороны аэропорта. Свет от них освещает небо ярким оранжевым цветом. В Госспецсвязи уточнили, что это работает украинская система противовоздушной обороны
Ситуация в Украине 28 февраля
- Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем предыдущие. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- Оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
- В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
- Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.