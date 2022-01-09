Возле Львова автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем: что с пострадавшими (фото)

Спасатели оказали помощь пострадавшим / Фото: Коллаж: Сегодня
Вблизи села Новый Став Львовского района столкнулись рейсовый автобус "Эталон" и легковой автомобиль "Mazda 5".
Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
Рейсовый автобус следовал по маршруту Радехов-Львов.
Сколько пострадавших в автобусе
На момент столкновения в автобусе находились 8 пассажиров. В результате столкновения травмировался водитель, который госпитализирован в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова. Кроме того, в рейсовом автобусе травмы получили 3 пассажира, которые после осмотра медиков от госпитализации отказались.
С целью предотвращения возгорания спасатели отключили аккумуляторные батареи в рейсовом автобусе и в легковом автомобиле.
Что с пострадавшими в авто
В результате столкновения конструкциями автомобиля "Mazda 5" зажали пассажирку и водителя. Спасатели деблокировали пассажирку и водителя.
На заднем сиденье легкового автомобиля Mazda 5, находился мальчик, который в результате ДТП получил легкие убойные травмы и находился в состоянии шока.
Пострадавшие с травмами разной степени тяжести и ребенка были госпитализированы в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются правоохранительными органами.
Автобус с пассажирами слетел с трассы
В Старобельском районе недалеко от села Орехово Луганской области произошло смертельное ДТП. Пассажирский микроавтобус слетел с трассы Чугуев-Милово.
По предварительной информации водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб.
В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб. Водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения.
Два пассажира госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.
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